Малофеев: Россия стала новым ковчегом для разделяющих традиционные ценности

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

«Россия должна стать государством-убежищем для всех соотечественников мира, страдающих от наступления западного глобализма, войн и дискриминации. Помимо соотечественников наша страна может стать убежищем для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности», — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что Россия уже стала ковчегом для многих иностранцев, бегущих от западной идеологии. Но до сегодняшнего дня они зачастую сталкивались с бюрократическими препятствиями, которые устраняет указ главы государства.

19 августа Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

Таким гражданам Министерство иностранных дел будет выдавать обыкновенные частные визы на три месяца.

Ранее в Госдуме заявили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию.