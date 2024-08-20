Байден заверил, что принял решение о выходе из президентской гонки самостоятельно

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял решение о прекращении предвыборной гонки самостоятельно, и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не оказывала на него давления в этом вопросе. Его слова приводит NBC.

«Нет, я не говорил с ней [Пелоси]. Никто не принимал это решение, кроме меня. Никто не знал о нем заранее», — сказал Байден.

До этого Politico писал, что Байден расстроен тем, что Барак Обама лично не сказал ему о необходимости выйти из предвыборной гонки, а также давлением экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу его снятия с выборов.

В материале отмечается, что Пелоси в последнее время находится в центре внимания, публично объясняя свою роль в принятии Байденом решения о выходе из гонки. Действующий президент и бывший спикер палаты представителей не общались с тех пор, как Байден заявил о решении сняться с выборов, говорится в тексте.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

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