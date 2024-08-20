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Экс-министр обороны Британии призвал разрешить Киеву удары Storm Shadow вглубь России

Экс-глава МО Британии Уоллес призвал ВСУ разрешить бить по России Storm Shadow

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Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет Daily Mail.

На фоне информации о том, что Соединенные Штаты якобы не блокировали просьбу Британии разрешить ВСУ бить по российской территории Storm Shadow, он подчеркнул, что «Украине следует разрешить» применять дальнобойные ракеты.

Как напоминает Daily Mail, Бен Уоллес, ушедший с поста главы военного ведомства в прошлом году, поддерживал передачу Киеву дальнобойного оружия стран Запада, в том числе Storm Shadow.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 августа сообщалось, что Британия запрещает ВСУ удары по России ракетами Storm Shadow из-за США. По данным источника газеты The Times, запрос, который был направлен в Вашингтон от Лондона более месяца назад, «все еще ожидает ответа». Издание уточняло, что запрет на использование ракет связан с опасением администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации войны на Украине.

15 августа The Times писала, что британские министры пытаются убедить партнеров расширить возможности использования крылатых ракет Украиной.

Ранее в Британии ответили Зеленскому на претензии о недостаточной помощи.

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