В Британии ответили Зеленскому на претензии о недостаточной помощи

Поддержка Украины со стороны Великобритании остается неизменной, заявил представитель премьер-министра страны Кира Стармера в ответ на претензии Владимира Зеленского о недостаточной помощи Киеву. Об этом сообщает Reuters.

«Премьер-министр остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины. Что касается нашей поддержки, то она, повторюсь, непоколебима», — заявил он.

В то же время пресс-секретарь премьера Британии подчеркнул, что позиция правительства по вопросу использования Украиной поставленных Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

Лондон не разрешает Киеву использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов вглубь территории России, в том числе в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Поставляемое Соединенным Королевством оружие предназначается только для «обороны Украины», неоднократно заявляли в Великобритании.

До этого Зеленский посетовал на снижение интенсивности поддержки Киева со стороны Великобритании. В своем обращении к украинцам, он отметил, что с начала российской специальной военной операции Лондон занимал первые места в вопросах помощи.

«Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась», — заметил Зеленский.

Ранее в Британии сочли необходимым оказать Украине «полную поддержку» под Курском.