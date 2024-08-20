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В Китае заявили о поражении США при участии их сразу в трех войнах

GT: участие Вашингтона сразу в нескольких войнах приведет к его поражению

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Антон Денисов/РИА Новости

Участие Соединенных Штатов сразу в нескольких военных конфликтах приведет к их поражению. Об этом говорится в статье в китайской газете Global Times (GT).

В публикации подчеркивается, что державы, которые участвовали в войнах на нескольких фронтах, часто терпели поражение. Поддержка Вашингтоном Киева уже истощает американские ресурсы, в то время как после начала палестино-израильского конфликта значительная часть предназначенных Украине боеприпасов была направлена Израилю.

В таких условиях, отмечает газета, США могут не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если Вашингтон ввяжется одновременно в три военных конфликта, то американское население, несмотря на получаемые доходы оборонно-промышленным комплексом США, испытает серьезнейшие трудности и примет на себя «тяжесть страданий».

До этого в США заявили о шагах НАТО по противодействию Китаю.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

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