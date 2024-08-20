В Анкаре заявили, что процесс урегулирования на Украине рискует зайти в тупик

Ситуация вокруг переговоров по урегулированию конфликта в Украине может зайти в тупик, и последние заявления сторон вызывают серьезные опасения. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

После инцидентов в Курской области президент России Владимир Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто «беспощадно атакует мирных граждан и гражданскую инфраструктуру или создает угрозы для объектов ядерной энергетики». Он также отметил, что действия Киева в Курской области направлены на улучшение его позиций на переговорах, однако противник получит адекватный ответ.

«Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл,» — отметил источник агентства.

В свою очередь журналист Майкл Эванс отметил, что украинским военным будет непросто организовать отход из Курской области. Он выразил сомнение по поводу того, что произойдет, если российские бомбардировщики или артиллерия начнут обстреливать линии снабжения ВСУ.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС.