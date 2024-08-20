В МИД РФ призвали Турцию не торговать оружием с Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике Запада в отношении Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что во время встречи замглавы МИД и посол обсудили ситуацию с поставками западного оружия Киеву. Галузин подчеркнул, что Россия придерживается позиции о недопустимости дальнейшего предоставления вооружений украинским войскам. По его словам, подобные решения приводят только к эскалации конфликта и его затягиванию.

Также в ходе переговоров Галузин и Бильгич «подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивных отношений между Россией и Турцией», отметили в МИД.

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием. Также глава ведомства раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает Берлину передавать Киеву швейцарские военные материалы.

Ранее Украине предрекли потерю важного союзника в Европе.