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Лукашенко не исключил, что Зеленского могут устранить украинские агенты

Лукашенко не исключил сценария устранения Зеленского украинскими агентами

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что президента Украины Владимира Зеленского могут устранить украинские агенты. Отрывок публикует «БелТА».

Лукашенко заявил, что Зеленскому не стоит полагаться на помощь властей США или Великобритании. Он предположил, что, если Зеленский примет возможное предложение переехать на Запад, то станет для своего народа предателем.

«Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (руководитель Главного управления разведки минобороны Украины. — «Газета.Ru») пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко.

По его словам, «надо не исключать такую возможность».

До этого Лукашенко рассказал, что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле, то есть с достигнутых там договоренностей. По его словам, это будет подходящей базой для обсуждения дальнейших вопросов по урегулированию военного конфликта. Лукашенко призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров и «закончить эту драчку».

Ранее Лукашенко рассказал, почему Белоруссия помогает РФ снарядами.

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