Лавров рассказал об ответе Киеву по Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос об ответных мерах РФ на атаку со стороны Украины на Курскую область находится в ведении верховного главнокомандующего и российского лидера Владимира Путина. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего», — сказал он.

Также Лавров заявил, что сообщения о скрытых контактах, которые якобы осуществляют Россия и Украина при посредничестве Катара и Турции, — это не более чем слухи. Так он прокомментировал сообщения СМИ о возможной подготовке переговоров по энергетическом объектам, в которых посредником должен был выступить Катар, и новости о возможной встрече по обеспечению свободы мореплавания в Черном море при посредничестве Турции. По словам Лаврова, подобные информационные вбросы — это попытка развить итоги швейцарского саммита по Украине.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.