Путин назначил нового руководителя Фонда перспективных исследований

Максим Вакштейн назначен генеральным директором российского Фонда перспективных исследований. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Тем же указом прежний гендиректор Андрей Григорьев освобожден от должности.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 19 августа 2024 года.

Максиму Вакштейну 44 года, до недавнего времени он занимал должность заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований и руководил направлением информационных исследований.

Он окончил МГУ им. М. Ломоносова. С 2003 года занимался научной деятельностью, в том числе в коммерческих организациях и научно-исследовательском институте оборонного профиля. Кандидат химических наук.

В Фонде перспективных исследований работает с 2014 года. За это время курировал проекты в области нанотехнологий, радиофотоники, квантовых технологий и перспективной электронной компонентной базы.

Ранее Путин назначил Сергея Бутина первым замминистра иностранных дел.