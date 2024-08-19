Депутат осудила идею запретить мигрантам привозить семьи

Идея запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи несет только вред. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Она призвала депутатов не спешить с принятием соответствующего законопроекта, так как, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство, если он законопослушен, работает и выполняет все нормы законодательства страны, «то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу».

На сегодняшний день Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который не хотят идти россияне, поэтому подобные запреты могут лишь навредить экономике, подчеркнула Бессараб.

19 августа группа депутатов Госдумы от ЛДПР представила проект закона, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи.

Он предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

Ранее в Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов.