Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на снижение интенсивности поддержки Киева со стороны Великобритании, передает «Страна.ua». В своем вечернем обращении к украинцам, он отметил, что с начала российской специальной военной операции Лондон занимал первые места в вопросах помощи.

«Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась», — заметил Зеленский.

Как отмечает «Страна.ua», слова украинского лидера прозвучали в контексте требований Киева разрешить использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. По информации британских СМИ, Соединенное Королевство дать Украине зеленый свет в этом плане отказывается, как и США. При этом решение Лондона в данном случае якобы зависит от Вашингтона.

Ранее в России усомнились в нежелании США одобрять Украине использование западных ракет для атак по российской территории.