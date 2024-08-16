В Британии считают необходимым оказать Украине «полную поддержку» под Курском

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хаттон заявил, что на фоне вторжения ВСУ на территорию Курской области Лондон должен быть готов оказать Украине «полную поддержку». Его слова приводит телеканал Sky News.

Хаттон считает, что вторжение в российский регион – «законная операция, в основном оборонительная».

«Я думаю, мы должны быть готовы оказать ей полную поддержку, потому что это необходимо для обороны Украины», — заявил он.

15 августа телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Эти боевые машины использовались во время украинского вторжения в Курскую область, которое началось 6 августа. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

В связи с этим заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что использование британских танков в Курской области говорит о том, что Россия воюет с НАТО, а не Украиной.

Ранее Украина и Британия начали работу над соглашением о столетнем партнерстве.