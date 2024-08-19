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Начались переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

В Азербайджане стартовали переговоры Путина и Алиева в расширенном составе

В Баку стартовали переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин заявил, что работа в рамках делегаций позволит обсудить приоритетные вопросы и наметить ближайшие планы.

С российской стороны в переговорах с Азербайджаном участвуют замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощники главы государства Руслан Эдельгериев и Юрий Ушаков, а также советник президента Игорь Левитин.

Помимо них, в состав делегации входят главы МИД, Минздрава, Минэкономразвития, Минтранса, ФСВТС, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора, а также вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак.

До этого Путин и Алиев провели встречу в узком составе, в рамках которой обсудили в том числе урегулирование конфликта Азербайджана и Армении. Российский президент пообещал, что расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.

Ранее сообщалось, что Россия готова участвовать в демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

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