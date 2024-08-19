В Германии увидели фатальный сигнал для Украины в одном действии правительства

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что сокращение помощи со стороны ФРГ является фатальным сигналом для Украины. Его слова приводит N-tv.

Депутат подчеркнул, что если в федеральном бюджете не будет запланировано выделение дополнительных средств для помощи Украине, это станет фатальным сигналом со стороны правительства Германии.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Комментируя ситуацию, министерство финансов Германии заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы. Кроме этого, в комментарии указывается, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер.

Ранее посол Украины понадеялся, что Германия найдет деньги для помощи Киеву.