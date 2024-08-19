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Рогов усомнился в возможности ударов ВСУ по АЭС спецбоеголовками

Политик Рогов: ВСУ попытаются захватить ЗАЭС, форсируя Днепр

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Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал распространяющиеся сведения о возможном применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) специальных ракет для ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС).

«Это сложная схема в реализации. Вероятность форсирования Днепра и попытки захвата атомной станции намного выше. Потому что на этом направлении проводилось боевое слаживание, есть хорошо подготовленные боевики ВСУ. Прежде всего из состава сил специальных операций и морпехов. Все они были собраны с фронта, притом поштучно практически или небольшими подразделениями», — сказал Рогов.

Он добавил, что противник не единожды проводил учения по форсированию Днепра и захвату крупного техногенного объекта.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, что целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ намерены нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации» уже доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», расположенное в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Ранее дипломат РФ заявил о скором визите главы МАГАТЭ на Курскую АЭС.

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