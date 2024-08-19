На Украине растет число граждан, которые понимают, что Киеву не удастся вернуть под свой контроль утраченные территории. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил украинский социолог Владимир Ищенко.

По его словам, сейчас растет число украинцев, которые поддерживают мирные переговоры с Россией. Кроме того, все больше граждан осознают, что Киев не вернет под контроль Крым и Донбасс.

Он уточнил, что это не мнение большинства, однако число придерживающихся таких позиций регулярно увеличивается. В то же время Ищенко указал, что соответствующие результаты опросов никак не влияют на решения, принимаемые властями.

До этого Responsible Statecraft обратил внимание, что ряд опросов среди граждан Украины показал, что общественное мнение существенно продвинулось в сторону признания того, что конфликт придется закончить путем переговоров с Россией.

Ранее стало известно, что все больше поляков считают, что Украина должна начать переговоры с Россией.