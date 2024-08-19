Провокаций на Курской атомной электростанции (АЭС), прежде всего, желает Великобритания. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он допустил, что Киев и Запад рассматривают несколько сценариев ядерных диверсий. В результате, по его словам, может быть выбран тот вариант, который вызовет наиболее резонансный эффект.

«Надо понимать, что это определяется прежде всего британцами. То есть именно британские спецслужбы стоят за форматом ядерной провокации. И они в этом плане без тормозов. И я напомню, что уже на протяжении двух с половиной без малого лет идут провокации в отношении Запорожской АЭС», — сказал Рогов.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, что целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ намерены нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации» уже доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», расположенное в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Ранее российский дипломат заявил, что Запад готов покрывать любые провокации Киева с «грязной бомбой».