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В МИД РФ заявили об отсутствии переговоров с ФРГ по возврату турбины «Северного потока»

МИД: Россия и ФРГ не обсуждают на дипуровне возврат турбины «Северного потока»

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Fabrizio Bensch/Reuters

Москва и Берлин не обсуждают на дипломатическом уровне возврат отремонтированной турбины «Северного потока» в Россию. Об этом РИА Новости рассказал в интервью директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, в истории с турбиной особенно примечательна хронология событий.

Дипломат рассказал, что на первом этапе Канада, куда для ремонта был доставлен данный агрегат, необходимый для нормального функционирования «Северного потока», долго отказывалась его вернуть, ссылаясь на односторонние санкции Запада против энергетической промышленности РФ.

После этого Берлину удалось уговорить Оттаву передать турбину «в порядке исключения» германской стороне, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из России в необходимых объемах для немецкой промышленности.

До этого Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков».

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков.

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