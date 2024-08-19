Американские демократы не рассматривают запрет на поставки оружия Израилю

В политической программе Демократической партии США нет запрета на поставки оружия Израилю. Об этом пишет The Washington Post.

В документе подчеркивается, что Демпартия США поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС, а также по-прежнему выступает за создание двух государств на территории Палестины. Также в Демпартии США выступают за немедленное заключение соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем и скорейшее освобождение всех заложников.

Основное внимание в платформе уделяется мерам по стимулированию экономического роста, устранению неравенства и восстановлению прав женщин на аборт после отмены Верховным судом США действие решения по делу «Роу против Уэйда» в 2022 году, из-за которого отдельные штаты получили право законодательно вводить ограничения и запреты на прерывание беременности. Документ из 92 страниц будет вынесен на голосование на съезде Демпартии.

До этого в Чикаго открылся съезд Демократической партии США.

Ранее The Washington Post предрекла Харрис победу на выборах в США.