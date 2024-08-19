Украина лишилась помощи на несколько миллиардов евро из-за запрета Шольца

Украина лишилась военной помощи от Германии на сумму €3,87 млрд из-за споров внутри правительства Федеративной Республики. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что на фоне информации о том, что Берлин больше не может выделять средства на помощь Киеву, в минфине ФРГ заявили, что «готовы изучить предоставление дополнительных средств в короткие сроки», если о них будет «конкретно и прозрачно доложено». Однако ведомство не получало каких-либо докладов с конкретными мерами, из-за чего решения о выделении средств не могут быть приняты.

По данным источников Bild, в этом виноват лично канцлер Олаф Шольц, поскольку его офис запретил минобороны направлять подготовленные требования в министерство финансов.

В свою очередь в военном ведомстве заявили, что из-за бездействия минфина «не могут быть реализованы более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины, на общую сумму более 3 млрд евро».

Как пишет таблоид, еще в мае минобороны ФРГ запросило увеличение расходов на поддержку Украины на сумму 3,87 млрд. Однако из-за споров внутри правительства, по данным Bild, значительная часть необходимых материалов и оборудования недоступна для Украины в текущем году.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне информации о том, что ФРГ будет вынуждена ограничить предоставление помощи из-за нехватки средств в бюджете, призвал Берлин не отступать от поддержки Киева.

Ранее в Германии увидели фатальный сигнал для Украины в одном действии правительства.