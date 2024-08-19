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В США указали на большие потери в элитных войсках ВСУ под Курском

MWM: потери среди элиты ВСУ в боях под Курском могут сильно сказаться на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери в элитных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях в Курской области могут серьезно отразиться на военном потенциале Украины. Такую оценку дает Military Watch Magazine.

В материале со ссылкой на аналитиков указывается, что «очень высокий уровень потерь» среди элиты ВСУ, вероятно, отразится на боевом потенциале Украины в целом.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли за время атаки на Курскую область более трех тысяч солдат. Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали более 300 военнослужащих ВСУ и 27 единиц техники.

Помимо живой силы, российские военные уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

До этого газета The Hill писала, что вторжение ВСУ в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, которая знаменует собой отход от дипломатии. В материале отмечается, что атака на российский регион – «это безрассудный гамбит, больше похожий на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля», поскольку ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта.

Ранее журналист раскрыл, как вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход СВО.

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