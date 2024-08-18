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Журналист раскрыл, как вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход СВО

Журналист Боуз: вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход конфликта на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области приведет к негативным для Киева последствиям. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

С точки зрения Боуза, Киев лишится критически важных резервов, а отношение к Украине внутри России обострится. Кроме того, указал журналист, ВСУ станет труднее защищаться на востоке, где ВС РФ ускоряют свое наступление.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли за время атаки на Курскую область более трех тысяч солдат. Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали более 300 военнослужащих ВСУ и 27 единиц техники.

Помимо живой силы, российские военные уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в ВСУ пожаловались на усилившееся давление со стороны ВС РФ в Донбассе.

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