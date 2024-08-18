Посол Украины понадеялся, что Германия найдет деньги для помощи Киеву

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне информации о том, что ФРГ будет вынуждена ограничить предоставление помощи из-за нехватки средств в бюджете, призвал Берлин не отступать от поддержки Киева. Его слов приводит Bild.

«Обеспечение безопасности Европы зависит от способности и политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины», — заявил Макеев.

Дипломат выразил надежду, что федеральное правительство найдет способы для финансирования «общих потребностей в области безопасности», а бундестаг решительно и четко произнесет свое слово в сфере бюджетной политики.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

До этого издание UnHerd писало, что Украина может в скором времени лишиться важного союзника в лице ФРГ из-за появления информации о причастности Киева к диверсиям на «Северных потоках».

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