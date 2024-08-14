Стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах

В случае победы на президентских выборах в США представитель Демократической партии Камала Харрис станет заложницей экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Такую точку зрения высказал редактор издания American Conservative Коллин Пруэтт.

По мнению автора, решение действующего главы государства Джо Байдена выйти из президентской гонки было принято под влиянием бывших партийных сил, парламентских элит и спонсоров, где не последнюю роль сыграла Нэнси Пелоси.

Как пишет Пруэтт, Пелоси фактически «свела президента до уровня ставленника законодательной власти» и привела свою «наследницу» Камалу Харрис. Экс-спикер палаты представителей фактически изменила конституцию Соединенных Штатов, утверждает журналист.

Таким образом, считает автор, Харрис станет заложницей решений спонсоров, глав департаментов и руководства конгресса и будет со стороны наблюдать за происходящими кризисными процессами.

«В этом и есть трагедия Камалы Харрис», — подчеркнул Пруэтт.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Пелоси заявила, что ничего не знала о планах Байдена по выходу из президентской гонки.