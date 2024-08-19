Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом

Программа основного дня визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан начинается в понедельник, 19 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении уточнили, что это уже третья личная встреча российского лидера с его коллегой Ильхамом Алиевым в 2024 году.

Два раунда переговоров намечено провести в узком и расширенном форматах. Речь пойдет не только о российско-азербайджанском взаимодействии, но и о вопросах региональной и международной политики, в частности, к теме азербайджано-армянского урегулирования.

По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств.

«Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации границы, разблокирование экономических связей в регионе», — отмечается в материалах к переговорам.

18 августа посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы завершил дипмиссию в Москве после 18,5 года работы. Он заявил, хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте.

Ранее Азербайджан изъявил желание вступить в БРИКС.