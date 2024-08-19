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Британский дипломат заявил об отставке из-за поставок Лондоном оружия Израилю

Sky News: британский дипломат подал в отставку из-за поставок оружия Израилю

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Kin Cheung/AP

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку, выразив протест в отношении продолжающихся поставок современного оружия в Израиль. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Смит являлся вторым секретарем посольства Великобритании в Ирландии. Он заявил, что не может больше состоять на государственной службе, так как Лондон замешан в военных преступлениях Израиля в Палестине. Израильская армия, отметил дипломат, каждый день нарушает все нормы гуманитарного права, пользуясь полным одобрением своего правительства. На этом фоне Великобритания продолжает поставлять свое оружие Израилю.

До этого колумбийские власти объявили о прекращении экспорта каменного угля в Израиль.

18 августа сообщалось, что главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Стефан Сежурне опасаются эскалации напряженности между Израилем и Ираном.

Ранее Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа.

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