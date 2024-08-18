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В Совфеде отреагировали на слова мэра Львова о расплате за атаку ВСУ на Курскую область

Сенатор Джабаров: все части ВСУ будут уничтожены или пленены в Курской области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Все части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили нападение на Курскую область, будут уничтожены или взяты в плен. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова мэра украинского города Львов Андрея Садового о том, что операция украинских военных в приграничном регионе РФ будет иметь «страшную цену».

«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал Джабаров.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне вторжения ВСУ в Курскую область заявил, что Вооруженные силы РФ и их главнокомандующий Владимир Путин «снесут оттуда» украинские подразделения. В связи с этим белорусский лидер задался вопросом, зачем армия Украины вторглась в российский регион и теряет самых подготовленных бойцов. Он добавил, что дальнейшая эскалация может закончиться печальным образом для украинской государственности.

Ранее в Польше исключили разрешение на удары по РФ на фоне событий в Курской области.

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