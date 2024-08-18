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В ВСУ пожаловались на усилившееся давление со стороны ВС РФ в Донбассе

Welt: ВС России продолжают усиливать давление на ВСУ в Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают активное наступление на Донбассе, оттесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на их вторжение на территорию Курской области. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на украинских солдат.

«Нет, они не ослабили нажим. Наоборот, они усилили давление», — цитирует Welt одного из представителей ВСУ.

Военные также пожаловались на большое количество российских БПЛА, что мешает проводить операции. Welt также отмечает недостаток живой силы в рядах ВСУ.

До этого спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что после начала атаки украинских военных на Курскую область ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшилась — стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны Вооруженных сил РФ. «Ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а российские военные наступают», — заявил он.

Ранее в США указали на большие потери техники ВСУ в Курской области.

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