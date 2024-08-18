В Британии заявили, что Запад «надел наручники» на Украину

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл заявил, что лидеры стран Запада «надели наручники» на Украину, запретив использовать поставленное оружие для ударов вглубь России. Его слова приводит Sky News.

По его словам, в то время как Великобритания предоставила Украине полную свободу действий в отношении предоставленных ракет Storm Shadow, пока они поражают военные цели, правительство хочет достичь консенсуса с США, прежде чем они будут использованы для ударов вглубь России, и «США по-прежнему довольно осторожны».

Белл указал, что на Западе не хотят создавать впечатление, что союзники Украины ведут прямой конфликт с Россией.

«Но эти наручники на украинцах привели к тому, что президент Зеленский вчера вечером в своем вечернем обращении похвалил Запад, особенно выделив Великобританию, за предоставление отличного оружия, но также призвал снять ограничения», — заявил военный.

До этого стало известно, что правительство США запрещает Великобритании разрешить Вооруженным силам Украины применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

Ранее Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины.