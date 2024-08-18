Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Запад «надел наручники» на Украину

Аналитик Белл: Запад надел наручники на Украину, запретив бить вглубь России

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл заявил, что лидеры стран Запада «надели наручники» на Украину, запретив использовать поставленное оружие для ударов вглубь России. Его слова приводит Sky News.

По его словам, в то время как Великобритания предоставила Украине полную свободу действий в отношении предоставленных ракет Storm Shadow, пока они поражают военные цели, правительство хочет достичь консенсуса с США, прежде чем они будут использованы для ударов вглубь России, и «США по-прежнему довольно осторожны».

Белл указал, что на Западе не хотят создавать впечатление, что союзники Украины ведут прямой конфликт с Россией.

«Но эти наручники на украинцах привели к тому, что президент Зеленский вчера вечером в своем вечернем обращении похвалил Запад, особенно выделив Великобританию, за предоставление отличного оружия, но также призвал снять ограничения», — заявил военный.

До этого стало известно, что правительство США запрещает Великобритании разрешить Вооруженным силам Украины применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России.

Ранее Зеленский обвинил Великобританию в снижении поддержки Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами