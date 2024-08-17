В Госдуме отреагировали на информацию о срыве переговоров с Украиной

В преддверии мирных переговоров у Украины всегда начинается усыпление бдительности, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом пишет «Лента.ру».

Журова прокомментировала информацию о том, что готовящиеся переговоры Москвы и Киева были сорваны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Когда начинаются какие-то переговоры, мы видим, что у Украины идет какое-то усыпление бдительности. Вроде как переговоры, украинская сторона готова, не будет лишних проявлений с их стороны», — отметила она.

Журова подчеркнула, что после появления информации о проведении переговоров все начинают успокаиваться. А затем на фоне усыпления бдительности, наоборот, начинаются активные действия.

До этого издание The Washington Post сообщало, что атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре.

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