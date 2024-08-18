Трамп напомнил Харрис о судьбе СССР после ее плана запретить взвинчивание цен

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп высмеял намерение своей соперницы Камалы Харрис в случае победы на выборах принять федеральный запрет на чрезмерное повышение цен на продукты, назвав это «планом Мадуро» и «старого Советского Союза». Его слова приводит Fox News.

«Товарищ Камала объявила, что она хочет ввести социалистический контроль за ценами. Вы видели это? Раньше это никогда не работало… Это план [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле, план Мадуро старого Советского Союза», — заявил Трамп.

Как заявил республиканец, такое развитие событий приведет к нормированию, голоду и резкому росту цен в стране.

«Они попробовали это там… И чем же закончился Советский Союз?» — сказал кандидат на пост президента США.

До этого стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания.

Ранее Трамп обвинил Харрис в высокой инфляции в стране.