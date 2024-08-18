Трамп обвинил Харрис в высокой инфляции в стране

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал претендентку на кресло главы Белого дома от демократов Камалу Харрис за ее план по борьбе с инфляцией. Об этом он заявил, выступая в штате Пенсильвания.

Трамп напомнил, что инфляция в стране начала серьезно расти после прихода к власти президента США Джо Байдена и Харрис. По словам республиканца, вице-президент за три года ничего не предприняла для борьбы с инфляцией.

«Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня», — отметил бывший американский президент, подчеркнув, что она не делает этого «прямо сейчас».

Накануне напарник Харрис Тим Уолц рассказал о ее работе в «Макдональдсе».

До этого Харрис сочли единственной надеждой США на победу над «оранжевым человеком». С таким заявлением выступила актриса Джейн Фонда.

Ранее Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.