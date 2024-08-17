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Саакашвили заявил о надежде на освобождение через обмен

WSJ: Саакашвили надеется получить свободу при обмене заключенными

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Irakli Gedenidze

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий в своей стране тюремное наказание по целому ряду обвинений, выразил надежду на освобождение в случае следующего обмена заключенными между Россией и западными странами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание называет Саакашвили «узником Путина» и сообщает о полученном от экс-президента Грузии письме.

В нем Саакашвили назвал обвинения, по которым его приговорили к шести годам лишения свободы, сфабрикованными и напомнил, что в Грузии ему предстоит участвовать в новых судах с перспективой нового приговора до 11 лет лишения свободы.

Саакашвили назвал ряд российских оппозиционеров, обменянных в результате «большой сделки» с Западом, своими друзьями .

«Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — заключил он.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан,

Ранее стало известно о возможном помиловании Саакашвили.

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