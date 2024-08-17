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В США заявили, что ситуация для ВСУ на фронте ухудшается

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ситуация для ВСУ на фронте ухудшается

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», — заявил он.

Эксперт добавил, что украинская армия проигрывает в боях и утрачивает контроль над ключевыми населенными пунктами на Донбассе.

До этого The Wall Street Journal сообщала, что украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовало приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году.

Сообщалось также, что ВС РФ усилили наступление в Донбассе после атаки Киева на Курскую область.

Ранее в Британии заявили, что оборона ВСУ в Южном Донбассе может рухнуть.

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