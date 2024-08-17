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РФ предостерегла Молдавию от безответственных игр с собственным суверенитетом

Захарова: РФ призывает Молдавию не играть со своим суверенитетом

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MFA Russia/Global Look Press

Россия призывает Молдавию прекратить «безответственные игры» с суверенитетом государства и не следовать западному курсу в отношении РФ. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о конституционном нейтралитете Молдавии.

«В очередной раз призываем власти Молдавии прекратить безответственные игры с суверенитетом и безопасностью республики», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, залогом суверенного развития Молдавии и безопасности государства является нейтральный статус республики.

Россия, по словам Захаровой, постоянно обращает внимание властей Молдавии о том, что «бездумное» следование западному курсу в отношении РФ противоречит конституционному статусу Молдавии как нейтрального государства.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду и члены правительства Дорина Речана, прошедшие подготовку в зарубежных неправительственных организациях, ввергли страну в кризис.

По его словам, действующие власти сразу же сбегут из Молдавии, как только потеряют свою власть. Додон заявил, что уже 60% населения страны хотят другого президента.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Ранее глава Гагаузии предупредила Санду об уголовной ответственности после выборов в Молдавии.

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