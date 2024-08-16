Глава Гагаузии предупредила Санду об уголовной ответственности после выборов в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что после президентских выборов в Молдавии действующий глава государства Майя Санду будет привлечена к уголовной ответственности за проводимую в стране политику. Ее слова приводит «Sputnik.Молдова.

«Мы понимаем страхи Санду и совсем скоро, 20 октября, они оправдаются. После выборов Санду понесет уголовную ответственность за все свои действия, а в некоторых случаях и бездействия», — сказала Гуцул.

До этого лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них. Если кто-то не согласен с подобными действиями, то, по словам Лунгу, они сталкиваются с давлением и репрессиями.

Президентские выборы в Молдавии должны состояться 20 октября.

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.