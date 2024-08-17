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Аналитик рассказал о готовности Киева действовать в ущерб своим союзникам

Сачдев: данные по «Севпотокам» говорят, что Киев готов идти против союзников

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РИА Новости

Новые данные о подрыве «Северных потоков» в 2022 году портят имидж Украины как обороняющейся страны, они демонстрируют готовность Киева действовать в ущерб своим союзникам. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

«Этот инцидент бросает тень на имидж Украины как исключительно оборонительного субъекта и демонстрирует ее готовность действовать на международной арене во вред России даже в ущерб интересам своих партнеров», — отметил он.

Как подчеркнул эксперт, в результате инцидента на «Северных потоках» энергетический кризис в Европе значительно усугубился.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Британии рассказали об ударе по позициям Зеленского.

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