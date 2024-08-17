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В Британии рассказали об ударе по позициям Зеленского

Spectator: данные по «Севпотокам» появились в неподходящее время для Зеленского

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Дальнейшее расследование подрыва «Северных потоков» и данные о причастности Украины к инциденту появились в не неподходящее время для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«На самом деле эти разоблачения появились в неподходящее время для Зеленского. Немецкое общественное мнение неуклонно склоняется в сторону поддержки мира на Украине и ограничения использования поставленных Германией ракет и реактивных снарядов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что правая партия «Альтернатива для Германии» хочет отремонтировать трубопроводы, а также как можно скорее открыть единственную уцелевшую линию. При этом немецкие левые призвали к немедленному прекращению всех поставок оружия в Киев «ввиду разоблачений Зеленского».

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».

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