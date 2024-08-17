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В Европарламенте раскрыли дальнейший план НАТО по Украине

Депутат ЕП Уоллес: НАТО уничтожает Украину при содействии ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО своей политикой фактически уничтожает Украину, а страны Евросоюза этому помогают. С такой позицией на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выступил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Разрушение Украины НАТО при бездумной поддержке ЕС неоправданно», — подчеркнул он.

До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты создали предпосылки потери Украиной суверенитета и территорий. По его мнению, Украина рискует лишиться своего суверенитета и территорий. В частности, это касается тех территорий, на которые положили глаз «союзники» Киева.

Газета Politico сообщала, что Вашингтон открыт для идеи поставок Киеву крылатых ракет высокого радиуса действия JASSM. Источники издания уточнили, что США еще не приняли окончательное решение о передаче Киеву указанных боеприпасов. При этом администрация президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать варианты возможных поставок JASSM.

Ранее британский политик увидел след НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область.

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