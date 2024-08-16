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Британский политик увидел след НАТО во вторжении ВСУ в Курскую область

Британский политик Куртен: ВСУ атаковали Курскую область с одобрения НАТО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Украина получила одобрение от НАТО на вторжение на территорию Курской области. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, вторжение ВСУ в российский регион было одобрено Североатлантическим альянсом и стало попыткой захватить Курскую АЭС.

Куртен полагает, что план Киева провалится, поскольку сейчас принимающие участие в операции солдаты ВСУ оказались в окружении, а ВС РФ проводят успешную зачистку территорий.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что операцию Вооруженных сил Украины в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество иностранных наемников. Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше.

Ранее в Раде назвали вторжение в Курскую область сигналом для НАТО.

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