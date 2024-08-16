Украина должна заплатить за ущерб, нанесенный экономике Германии от подрыва российских газопроводов «Северный поток». Об этом заявила сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X.

По ее словам, немцев заверяли, что подрыв газопроводов произошел по приказу президента РФ Владимира Путина, однако выяснилось, что за этим стоит украинский лидер Владимир Зеленский.

«За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов «Северных потоков»... должна платить Украина», — написала она.

Она призвала прекратить оказывать Украине любую финансовую поддержку, которая ложится на плечи налогоплательщиков Германии.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2» (СП-2). По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее в Нидерландах призвали к дебатам из-за роли Киева в подрыве «Северных потоков».