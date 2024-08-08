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На Западе резко повысили вероятность рецессии в США к концу года

JPMorgan повысил вероятность рецессии в экономике США к концу года до 35%

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Mike Segar/Reuters

Аналитики JPMorgan пересмотрели оценку вероятности сползания экономики США в рецессию к концу этого года, повысив ее до 35% против 25% в начале июля. Об этом пишет Bloomberg.

«[Данные США] указывают на более резкое по сравнению с ожиданиями ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения численности рабочих мест», — отмечается в отчете.

Вероятность наступления рецессии в Штатах ко второй половине 2025 года аналитики по-прежнему оценивают в 45%.

При этом в JPMorgan ожидают, что ФРС проведет два крупных сокращения ключевой ставки в этом году: в сентябре и в ноябре. Сейчас ставка составляет 5,5% годовых.

До этого эксперты оценили влияние возможной рецессии в США на РФ. По их прогнозам, кризис в Штатах подорвет российский экспорт и курс рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали «ремейк» кризиса 2008 года.

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