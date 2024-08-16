Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, нападение украинских войск на мирных жителей региона ужесточило отношение к Украине в России. Журналист отметил, что это «идиотское» решение украинского президента Владимира Зеленского и его кураторов из НАТО «отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта».

Боуз также выразил мнение, что теперь россияне «не настроены разговаривать».

До этого посол России в Великобритании Келин призвал не воспринимать всерьез заявления Зеленского о возможности мирных переговоров с Москвой. По его словам, Киев не демонстрирует ничего в подтверждение таких намерений. Последний раз Зеленский говорил о возможности мирных переговоров с Российской Федерацией 22 июля. 6 августа ВСУ пересекли границу РФ и зашли вглубь территории Курской области. На этом фоне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия Киева стали ответом на «щедрое предложение» президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал вторжение Украины в Курскую область.