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В Совфеде заявили, что в США несогласных стали считать врагами

Джабаров: в США стали считать врагами несогласных с мнением Госдепа людей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В США становится нормой преследовать граждан, чье мнение отлично от официальной позиции Госдепа по внешней политике, таких людей считают врагами и обращаются с ними как с преступниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Преследование в США людей с отличным от Госдепа мнением становится нормой. Их считают врагами и обращаются с ними, как с преступниками без веских на то оснований», — подчеркнул он, напомнив об обысках в домах телеведущего Дмитрия Саймса и экс-разведчика США Скотта Риттера.

По мнению сенатора, такое положение дел в США напоминает о временах маккартизма, когда в госструктурах, профсоюзах и университетах проходили масштабные чистки из-за подозрений в коммунистических взглядах.

До этого Джабаров заявил, что Запад не намерен прекращать поддержку Украины в конфликте с Россией, поэтому принудить Киев к миру можно только военными методами.

Ранее в Совфеде отреагировали на появление британских танков в Курской области.

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