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В Совфеде отреагировали на появление британских танков в Курской области

Сенатор Джабаров назвал появление британских танков под Курском плохой рекламой

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что использование британских танков Challenger 2 в Курской области говорит о том, что Россия воюет с НАТО, а не Украиной. Его слова приводит «Лента.Ru».

Он напомнил, что западные танки давно поставляются ВСУ, и Россия продолжит сжигать эти боевые машины.

«Я думаю, что это будет плохая реклама для западной техники, когда они поймут, что наши ребята прекрасно справляются с этими танками. А в принципе это подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего с Великобританией, США, Германией», — сказал Джабаров.

15 августа телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Эти боевые машины использовались во время украинского вторжения в Курскую область, которое началось 6 августа. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

Ранее появилось видео уничтожения британского танка ВСУ в Курской области.

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