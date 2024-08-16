Решение молдавского суда о приостановлении в республике деятельности оппозиционной партии «Шанс», которая входит в блок «Победа», будет оспорено. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсолютно незаконное решение суда города Бельцы будет оспорено в Апелляционной палате», — говорится в заявлении «Победы».

Отмечается, что адвокаты направят протест в самое ближайшее время.

В августе молдавский суд принял решение о приостановке на три месяца деятельности партии «Шанс».

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что после президентских выборов в Молдавии действующий глава государства Майя Санду будет привлечена к уголовной ответственности за проводимую в стране политику.

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.