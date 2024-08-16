Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии оспорят в суде запрет партии «Шанс», входящей в блок «Победа»

Запрет молдавской партии «Шанс», входящей в блок «Победа», будет оспорен в суде

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Решение молдавского суда о приостановлении в республике деятельности оппозиционной партии «Шанс», которая входит в блок «Победа», будет оспорено. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсолютно незаконное решение суда города Бельцы будет оспорено в Апелляционной палате», — говорится в заявлении «Победы».

Отмечается, что адвокаты направят протест в самое ближайшее время.

В августе молдавский суд принял решение о приостановке на три месяца деятельности партии «Шанс».

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации. Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что после президентских выборов в Молдавии действующий глава государства Майя Санду будет привлечена к уголовной ответственности за проводимую в стране политику.

Ранее кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности для страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами