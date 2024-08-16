В правительстве Нидерландов необходимы дебаты по вопросу роли Киева в подрыве «Северных потоков» в 2022 году. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде.

«Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты (по вопросу о роли Киева в подрыве «Северных потоков». — Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По мнению депутата, сведения о причастности Украины к подрыву трубопроводов «проливают новый свет» на продолжающийся украинский конфликт и на политику Нидерландов по поддержке ВСУ.

По словам Боде, в этой связи вопрос о дебатах необходимо решить в течение непродолжительного времени.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».