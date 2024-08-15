Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков»

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о диверсии Украины на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается публикации The Wall Street Journal, я попросту не стану это комментировать», — заявил он.

До этого в Европейской комиссии заявили, что расследование терактов на газопроводе «Северный поток» является вопросом государств-членов, и отказался его комментировать.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее сообщалось, что в ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки».