Итальянский репортаж из Курской области является доказательством прямого участия Запада в конфликте на стороне Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Джаралла. По его словам, участие Рима в пропагандистской войне против России является существенным основанием для реакции на официальном уровне.

«Так как репортаж целиком и полностью пропагандистский, снят с одной точки зрения, следовательно, даже по западным журналистским стандартам не выдерживает звания объективной журналистики. Да еще и к тому же снят в условиях участия на территории страны, с которой Италия не находится в состоянии войны, а здесь человек пришел именно с оккупационными войсками», — отметил Джаралла.

Достойным ответом на это, по его мнению, было бы привлечение итальянских журналистов к уголовной ответственности.

Репортаж из города Суджа Курской области вышел на итальянском канале TG1. Корреспонденты показали подбитую украинскую технику около границы, а также пообщались с местными жителями, оставшимися в городе.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов, сделавших репортаж из Курской области. По словам источников, речь идет о статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы». Фигурантами могут стать Симоне Траини и Стефания Баттистини.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Донбассе из-за атаки на Курскую область.